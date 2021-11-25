潤寅案再爆案外案，潤寅董事長楊文虎與王音之夫妻從2008年向台企銀詐貸470多億元，然而檢調持續追查，合庫雙連分行涉嫌於2016年調高潤寅授信額度，造成損失1億元，檢調今日搜索並約談相關分行和涉案人。

合庫晚間發聲明表示，是潤寅、潤琦案受銀行之一，已經對相關債務人進行訴追程序。以及檢調為釐清貸放過程是否有弊端，約談相關人員，合庫會全力配合檢方調查，若同仁沒有涉及不法，也希望司法單位盡速還相關同仁清白。