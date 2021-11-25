台中市北屯區松竹路二段（北屯路到崇德路）電纜目前尚未地下化，經多位里長向民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮陳情，盼爭取電桿全面地下化。25日下午邀集台電台中區營業處，在北屯區松竹寺舉辦說明會，約有上百人參加，台電現場說明線路改善情形並表示，預計2022年進行施作。

民進黨立委莊競程表示，該路段是當地最熱鬧、複雜的交通要道，民眾陳情常因車輛眾多、彼此爭道，使得險象環生，他辦理2次會勘，盼沿線電桿下地完工後，松竹路將全線貫通，提升都市景觀與安全性，及供電穩定性，有助整體區域快速發展，可望未來降低施工期間對交通的影響，減少民怨。

民進黨市議員曾朝榮指出，電線桿矗立道路上，不只破壞市容，也使交通不便，經過10餘年來爭取電桿地下化，如今在他與立委莊競程、台電積極努力下，將順利施工，對於減輕民眾心理負擔，感到非常欣慰與高興。

台電台中區營業處副處長顧育成說，松竹路二段由北屯路到昌平路二段間的桿線下地工程，長約1.4公里，當系統改壓工程，同時進行桿線下地作業；今年4月份已完成相關規劃工作，但仍須當地里長及民代協助取得同意放置變壓器的配電場所，以讓明年地下化的工程順利施作。