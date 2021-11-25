小琉球水仙宮「欽點五毒大神陣」耗時３年時間，終於趕在琉球迎王平安祭典前獲列屏東縣民俗類文化資產。（謝佳潾攝）

3年1科琉球迎王平安祭典將於下周五登場，而只在迎王期間出陣的水仙宮「欽點五毒大神陣」在耗時3年申請後，也終於趕在迎王前獲列屏東縣民俗類文化資產、並將於27日授證，此不僅有傳承之意，也是對老一輩人為信仰服務的肯定。

五毒大神班總班長曾貴仁指出，水仙宮的五毒大神陣成立於1952年，至今69年，超過一甲子的歲月不僅僅是琉球鄉重要民俗活動代表之一，更是琉球人對迎王的情感投射，因為五毒只在迎王期間出陣，所以「看到五毒就會想到迎王」。

不過，再深厚的情感寄託、印象連結，也敵不過少子化來襲，如果無人傳承下去，終究只淪為記憶與回憶。曾貴仁說，五毒都是由學生扮演，一次出陣要有6人，而20年前他剛到廟服務時，還能召集到12人，也就是1天有2班可輪流遶境，對小朋友來說，體力負擔不大。

但上科迎王時，他只能召集到10人，就此他意識到少子化所帶來的傳承問題。因此，迎王結束後，他與廟方商量向屏縣府申請「屏東縣民俗類文化資產」認證，盼藉此能進入校園推廣傳統文化，激起更多小朋友甚至是家長對文化的熱愛與認可。

不料，獲證過程並不順利，去年經縣府文資所審核後，五毒大神陣雖已被列入屏東縣民俗類文化資產，但卻因疫情影響不宜舉辦大型活動而遲遲無法授證，直到近期疫情趨緩又加上迎王將至，終於選在27日授證。

曾貴仁說，很擔心在迎王前拿不到證書，因為這也是對老一輩人為信仰服務的肯定，好怕又要等3年，很開心能在27日五毒神子回娘家之時拿到證書，別具意義。

曾貴仁笑說，今年只召集到9人，比上科還要少，不過沒關係，有趁假日帶孩子們跑步練體力，最重要的是五毒已獲認證、也在迎王前去過白沙國小推廣，效果還不錯，加上練團前都會請老師先課後輔導1小時，讓學生家長知道五毒不是鬧著玩，相信這樣的堅持會讓五毒大神陣完美傳承下去。

屏縣府指出，五毒大神由刑具爺領軍，後有武差爺及五毒大神（代表五方及五行，分別是代表東方的綠大神、代表西方的白大神、代表南方的紅大神、代表北方的黑大神及代表中尊的黃大神），臉譜、服裝各具特色，演出者出陣時要打臉， 與台灣其他陣型不同。