CIP彰芳暨西島離岸風電計畫舉辦「高階環境安全衛生日」，指定計畫國內外供應鏈之最高管理階層參與，計畫中超過40家橫跨鋼構、風機與零組件產業鏈及海事工程供應鏈廠商的董總層級全部親自出席，與彰芳暨西島離岸風電計畫共同宣示，承諾以身作則貫徹高標準的環境安全衛生並保障現場勞工權益。

勞動部職業安全署鄒子廉署長也親自蒞臨CIP環衛安日，除了給予計畫團隊勉勵，更宣達職安署針對離岸風電環安衛的要求與鼓勵，職安署除了發展施工安全規範與海域安全作業指引，更組成離岸風電施工監督小組，與業主和包商經驗交流，更進行跨部會聯合稽核，確保勞工作業安全健康。鄒署長更勉勵所有彰芳西島計畫的供應鏈，要把工期中的每一天都當成是環境安全衛生日。

環安衛務必由公司最高層來貫徹，過去各種環安衛的意外，追根究柢總是根源於管理層的輕忽與僥倖。彰芳西島風場藉著「高階環境安全衛生日」向高層管理者傳遞需以身作則、全心擁抱環安衛的重要性。會中來自彰芳西島承包商世紀離岸風電、東元電機、天力離岸風電及俊鼎機械的董總親自分享寶貴的工安經驗與守則，從自身的環安衛缺誤、意外跟有驚無險的事件分享，探討引發環安衛事故的原因以及避免方式，並鼓勵高層管理者勇於面對問題、勇於改進與控管。

「高階環境安全衛生日」的訓練也讓與會高層管理者了解環安衛不是拖累施工進度的負擔，反而是公司最重要的生財工具。高環安衛標準有助保護公司員工及資產，避免因而缺失或事故所產生的名譽損害或法律、道德及賠償責任，良好的環安衛管理更可減少保險及法務支出。彰芳西島風場更於環安衛日最後發表安全宣示，承諾與供應商及合作夥伴一同努力為勞工打造維持安全及健康的工作環境，並以零意外事故為目標。

彰芳暨西島離岸風電計畫執行長 Dennis Sanou指出，彰芳西島離岸風場希望透過與供應商及合作夥伴的共同成長，不斷提升台灣本土環安衛表現。他以個人超過15年海事工程與超過10年離岸風場建置的實務施工經驗來分享，如何兼顧環安衛、成本跟完工交貨時效，是任何高階管理人最重要的修鍊。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，「讓小孩們可以安心地送父母上班」是CIP的核心安全標語。CIP自彰芳西島計畫投產開始，便持續派環安衛人員巡訪或進駐個別下包商的廠區，協助本土精進落實環安衛，唯一目的是使彰芳西島離岸風電計畫得以如期如質安全完工。