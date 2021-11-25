點外送時，許多人會在後面備註特殊要求，一名女網友點了一碗奶油蟹肉粥，並備註「可以不要加哈姆嗎？」不料餐點送到時，看到店家附上一張字條，讓她崩潰直呼「真的沒有人知道哈姆是什麼嗎？」由於店家字條寫得超直白，內容曝光後讓眾人笑翻。

這名女網友在臉書社團《爆廢公社》PO出店家回覆的字條，上面寫道，「下次請幫我備註不要火腿，因為哈姆年輕人看不懂」，讓她崩潰直呼「嗚嗚…還好老闆知道什麼是哈姆」，並質疑難道真的沒有人知道哈姆是什麼嗎？

網友PO出店家回覆的字條，上面寫道，「下次請幫我備註不要火腿，因為哈姆年輕人看不懂」，讓她超級崩潰。(圖/截自臉書爆廢公社)

女網友點了一碗奶油蟹肉粥，並備註「可以不要加哈姆嗎？」(圖/截自臉書爆廢公社)

原PO表示，真的不是故意稱它「哈姆」的，因為外婆是受日治時期的教育，媽媽跟阿姨們也都跟著外婆說哈姆，所以她自然而然就這樣叫了，而且點外送時一時想不起來正確的中文叫什麼，但覺得老一輩的應該都知道。

貼文一出讓眾人笑翻，網友紛紛回應「哈姆是汽車的零件？」、「我也不知道哈姆耶，但我知道哈姆太郎」、「還以為是那隻老鼠」、「年輕人真的不懂」、「哈姆是我媽在講的」、「看花田一路才知道哈姆是火腿」、「我以為是蛤蜊」、「沒聽過這種叫法」、「長知識了」。

也有網友留言說，「哈姆」跟「火腿」其實是不同的東西，火腿是整塊純肉醃製的，像金華火腿哪種，而哈姆則是指肉漿做的加工食品，像早餐店用的那種，不過現在大多都通稱為火腿，原PO則回應，會努力記住它的中文。