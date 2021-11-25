最近房地產狂漲，何時才是下手的好時機？買在什麼區位才能抗漲、抗通膨？疫情帶動線上學習，清華大學科技管理學院安富金融工程研究中心為普及財經科技與金融知識，邀請8位名師錄製每集約15分鐘的課程，製作安富財經科普系列影片，內容涵蓋基金、股票、房地產，一次上架近30集，25日在YouTube頻道免費開播。

坊間的科普節目多集中在物理、化學等自然科學領域，清華大學科管院院長林哲群認為財經領域的科普知識也應從小培養，且持續累積。清華大學原計畫今年要為一般民眾開設科普講堂，受到疫情影響，決定從實體課程轉為數位開課，學生到大學生或一般民眾，不必報名註冊，上網即可觀看免費的財經科普課程。

清華大學安富金融研究中心執行長、計財系兼任教授馬瑞辰特別邀請8位名師錄製課程，包括教授投資學的清華計財系副教授索樂晴來談「大學生要有錢」，她建議大學生記帳開始，開源節流來累積投資所需的第一桶金，在取得第一桶金之前，也可透過模擬交易平台來了解自己的投資模式並累積經驗。

馬瑞辰及清華大學兼任助理教授鄧筱蓉精闢分析房地產知識，他們一致強調，為消費自住或投資目的買房，是兩種截然不同的需求及概念，應分別考量。馬瑞辰建議，要考量個人承擔風險的能力，在不同的時機入場都有適合的標的，千萬不要急於一時。

這套財經科普節目由具備豐富業界經驗的教授群授課，以會客室聊天的型式錄製，馬瑞辰指出，希望引領觀眾輕鬆地吸收投資理財的理論與實務，善盡大學社會責任，也呼應安富金融中心主要贊助暨創辦人楊太樂期待推動財經科普化的初心。

安富財經科普系列影片的網址連結為：https：／／www.youtube.com／channel／UC5uhV0oYpU6cK6w_G4lmtcA／videos