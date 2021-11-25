多位身硬朗行動自如的百歲人瑞，在感恩節當天應華山基金會邀請，登上地標台北101觀景台。101歲的吳爺爺 、鄭爺爺、106歲的何奶奶等12位老寶貝，走片大街小巷，卻沒登上過101大樓觀景台。在華山基金會的邀請下終於如願；三位百歲人瑞長輩首次站上台北101觀景台登高暸望，盡覽台北風光，遠眺自己的家就在遠邊的那方。
華山基金會常年提供三失長者（失能、失智、失依）到宅服務，106年起感念人瑞長輩為社會貢獻，秉持國之大寶要孝敬、要照顧的理念，積極推動人瑞服務，除日常關懷外更邀請人瑞長輩參加活動、協助圓夢計畫等。今年新冠肺炎疫情嚴重衝擊，華山基金會於感恩節當天，陪伴長輩登高祈福，也號召社會各界伸出援手，響應「送愛到家愛老＋1」，「陪你笑、伴你老」守護在地孤老，並邀請長輩們在「我在台北愛老＋1」感恩大地圖上貼上祈福卡，祈願所有人平安健康。
多位長者先在101大樓89樓逛了一大圈後，又登上戶外觀景台，玩遊戲貼上自己住在哪一區的台北拼圖，並互約下次再一起來玩。106歲的何奶奶感慨地說下次不知還有沒有機會再登101觀景台，最後她起身隨性的邀請工作人員跳一支舞，做為活動的圓滿結局。
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