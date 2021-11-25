台股近日市場交投稍顯冷淡，25日成交量微增、然終場仍僅3000億元初頭，加權指數平盤上下震盪，但有包括長榮（2603）、陽明（2609）、樺漢（6414）、台光電（2383）等共14檔，成交量增加1成以上，法人也買超1.5～26.29億元不等。

這14檔資金簇擁股，包括貨櫃三雄長榮、陽明、萬海，ABF的欣興，以及元宇宙指標股宏達電，還有91APP*-KY、合晶、台光電、華新、新唐、樺漢、華碩、茂達、緯創等。

法人指出，台積電、聯電及聯發科等權值股25日休兵，致指數震盪，資金轉向ABF、元宇宙概念及中小型電子股，其中，欣興股價盤中以212元改寫歷史新天價，台光電也持續湧入買盤，股價漲停收269.5元，續創歷史新高。整體來看，台股目前進入歷史高檔區，加上美股科技股受技術面影響拉回整理，上檔的賣壓較大，預期近期走勢以輪動格局為主。