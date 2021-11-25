BMW汽車總代理汎德宣布，為貫徹BMW NEXTGEN JOY品牌精神，展現對新世代及設計領域人才的培育及支持，同時拋磚引玉讓社會大眾關心兒童福利，汎德攜手兒童福利聯盟文教基金會，發起「BMW NEXTGEN JOY－聖誕築夢計畫」，即日起凡至活動平台捐款予兒童福利聯盟文教基金會達1200元以上，即可獲得「2021 BMW聖誕公益禮盒」乙組，募得款項將全數捐贈予兒童福利聯盟，號召大眾以行動支持公益，幫助孩童安心升學、追逐夢想，為社會注入更多溫暖。

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