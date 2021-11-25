黃子佼和徒弟Lulu搭檔主持東森《婚禮歌手》，與董事長林文淵（左）今天一同出席開播記者會。（東森提供）

黃子佼和徒弟Lulu搭檔主持東森《婚禮歌手》，兩人今出席開播記者會，董事長林文淵提及每天都會看Lulu主持的節目，甚至連她的歌都會唱，並打包票說：「妳結婚我就幫妳證婚、再包50萬（紅包），但要簽3年不可以離婚的合約。」但她笑稱還想拚事業，家人也不希望她太早結婚。

黃子佼和Lulu因節目這近半年用心為13對新人精心策畫有別於一般的婚禮流程，更找來動力火車、畢書盡、范逸臣、蕭煌奇、李千那、郭靜、陳芳語等歌手替新人獻唱。不過，黃子佼對於和老婆孟耿如的婚禮因疫情取消，仍有些惆悵，打算明換成2場生日趴，「明年我爸爸80歲生日趴，和我50歲生日趴」。

而孟耿如日前宣布懷孕的女娃，由於才懷孕3個月，黃子佼表示聽網紅「那對夫妻」Kim表示，寶寶之後性別有可能會翻盤，「現在就怕中途會變男生，我是跟女孩子比較會溝通，因為身邊工作人員女生居多，不過如果寶寶兩腿中間真要長出東西來，也不可能要他喊停。」

黃子佼坦言想到之後育兒漫漫長路，不免有些憂心，但他發現原來懷孕還有好處，「就是這幾個月我們可以停孕婦停車位，離電梯最近。」

《婚禮歌手》28日起，每周日晚10點在東森綜合台播出，同時，每周日晚11點也會在LINE TV上播出。