國發會主委龔明鑫今（25）日接受歐洲商會2022建議書時表示，上月赴斯洛伐克、捷克、立陶宛訪問，他們積極尋求與台灣展開新的合作，現在正是台、歐關係最緊密的時刻。

國發會於晚間發布新聞稿指出，歐洲商會今日發布「2022建議書」，龔明鑫受邀出席代表政府接受建議書，他致詞時表示，上月組團赴歐考察的斯洛伐克、捷克、立陶宛，他們也積極尋求與台灣展開新的合作，現在正是台、歐關係最緊密的時刻，擴大台、歐合作的轉機，正在發生。

龔明鑫表示，台、歐應在後疫情時代，共同合作展現「民主的韌性」、「對抗疫情的韌性」、「供應鏈的韌性」及「網路安全的韌性」，他指出，美中貿易戰及疫情對全球供應鏈產生巨大影響，在供應鏈重組的情況下，歐洲將會是製造業的一個新的中心。

他進一步闡釋，台、歐尋求互相合作，結合雙方的優勢、形成完整的供應鏈，以因應新的挑戰。此外，數位轉型發展過程，無論是虛假消息或駭客攻擊，皆是對數位經濟發展的挑戰，台歐可以在資訊安全相關議題進行合作。

龔明鑫也感謝歐洲商會持續與我國政府攜手創新，面對後疫情時代，國內外經社情勢瞬息萬變，我國政府將會把握台灣數位科技優勢與全球供應鏈重組的契機，持續提升我國整體競爭力。