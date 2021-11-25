投資臺灣事務所25日再添4家企業擴大投資臺灣，包括臺商回臺方案的西北臺慶科技、鉅橡企業、某科技廠及根留企業方案的閎康科技。截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1071家企業超過1兆4900億元投資，預估創造12萬178個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有239家臺商投資約9600億元，創造7萬6492個就業機會；「根留臺灣企業加速投資行動方案」有125家根留企業投資約2322億元，創造1萬6543個就業機會，後續尚有68企業排隊待審。

臺灣前三大電感元件製造商西北臺慶科技，專業生產線圈、晶片、網路變壓器等品項，銷售遍及新加坡、韓國、中國大陸、歐洲與北美。自美中貿易戰以來，世界貿易環境不確定因素增加，公司為降低營運風險，兼顧未來發展策略，將以臺灣為全球營運軸心，開發高附加價值產品，計劃擴大招募本國員工294人，斥資31億元在桃園幼獅工業區既有A、B廠，增設共模濾波器元件、網路濾波器元件產線及車用電子使用之各項電感元件，運用智慧製造技術元素，達到生產資訊可視化與精實管理之功能與目標，因應全球市場佈局及挑戰。

鉅橡企業為電氣絕緣積層板製造商，主要生產PCB鑽孔製程的關鍵保護材料，隨著印刷電路板產業的發展，公司技術精進可供最高階ABF載板製造使用，知名客戶有欣興及南電等。受美中貿易戰影響，中國大陸投資環境多有不確定因素，此外鉅橡經營佈局從科技跨足建材，以自有品牌「多娜彩」、「LAVI樂維」，持續拓展美耐板建材市場。為此計劃擴大招募本國員工45名，投入逾11億元在臺南市佳里區新建廠房，持續投入智能化製造與研發，進一步提升服務水準，實現鉅橡發展目標。

半導體檢測大廠閎康科技，是全球頂尖第三方獨立專業分析實驗室，主要提供積體電路、平面顯示器業、光電產業、測試封裝業、奈米元件材料等高科技產業之上、中、下游材料及電子元件廠商所需之產品研發、製造、品質管理分析服務與智慧財產權服務。公司的第一件根留臺灣投資方案已於109年1月通過，由於臺灣半導體產業在AI、巨量資料及物聯網應用有極大的成長動能，閎康科技將計劃加碼斥資新臺幣8億元投資第二案，在竹科、竹北、南科等地共7處實驗室導入高階儀器設備，提供半導體業者下世代先進製程專業分析服務，奠定公司永續發展根基，攜手合作維繫臺灣半導體產業的領先地位，也為國內高科技人才提供129個就業機會。