近年來中國解放軍的武器裝備建設取得哪些成績？主要特點為何？今天（11月25日）下午，中國國防部舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校表示，「十三五」時期，解放軍壓縮近岸防禦裝備數量、加速發展遠程打擊等新裝備。

中國國家主席、中央軍委主席習近平日前在解放軍全軍裝備工作會議期間作出重要指示，指出「十三五」時期，解放軍武器裝備建設實現跨越式發展、取得歷史性成就，為提升大陸國家戰略能力，特別是軍事實力提供了堅實物質技術支撐；強調要加緊構建武器裝備現代化管理體系，全面開創武器裝備建設新局面，為實現建軍一百年奮鬥目標作出積極貢獻。

吳謙表示，「十三五」時期，在中共黨中央、中央軍委和習主席的領導下，解放軍武器裝備建設實現跨越式發展、取得歷史性成就。在裝備建設總體形態上，淘汰一代裝備、壓減二代裝備、批量列裝三代以上裝備，基本建成以三代為主體、四代為骨幹的裝備體系。傳統地面作戰、近岸防禦裝備數量適度壓縮，遠海防衛、遠程打擊等新型裝備加速發展。

吳謙表示，在聯合作戰裝備體系上，陸上重、中、輕裝備比例更加優化、整體推進建設，海上航母編隊、兩棲編隊裝備系列化發展，空中制空作戰、電子對抗、運輸投送等裝備體系不斷完善，中遠程精確打擊能力不斷增強，基礎訊息網路覆蓋國土。

吳謙表示，在骨幹裝備建設發展上，15式新型輕型坦克、遠程箱式火箭炮、直-20直升機列裝部隊，首艘國產航空母艦、075兩棲攻擊艦、055萬噸驅逐艦下水入役，殲-20飛機、殲-16飛機、殲-10C飛機代次搭配、形成實戰能力，東風-17導彈、東風-26導彈等批量裝備。

吳謙表示，在裝備建設管理體系上，積極推進裝備現代化管理體系建設，健全與新體制相適應的裝備建設管理機制和工作模式，自主創新、自主可控、自主研制與開放交流相結合的裝備發展格局正在構建。部隊維修保障體系進一步完善，保障能力不斷提高，全軍裝備發展建設和使用保障綜合效益有效提升。

吳謙表示，解放軍全軍將深入貫徹習近平主席重要指示和決策部署，把握新時代武器裝備建設歷史方位，加快構建武器裝備建設新發展格局，全力以赴加快武器裝備現代化，在新的起點上推動我軍武器裝備建設再上一個大台階。