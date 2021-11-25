一年一度的台灣棋王賽七番勝負今天進入關鍵第6局，面對挑戰者林君諺3勝2敗聽牌，現任棋王許皓鋐背水一戰，許皓鋐最終力挽狂瀾，持黑子中盤獲勝，雙方戰成3比3平手，誰能奪下棋王頭銜，將於29日見分曉。

第14屆棋王資格賽於今年8月底開戰，歷經一番龍爭虎鬥，林君諺八段來勢洶洶、過關斬將，循環圈以七連勝的佳績闖入挑戰賽，挑戰台灣當前第一人許皓鋐。

許皓鋐雖然在國內頭銜戰中對決林君諺，戰績是贏多輸少，但七番棋堪稱苦手，包括2018年棋王賽、2020年名人戰等，許皓鋐從沒有在七番勝負中戰勝過林君諺，是他的一大痛處。

林君諺今年以連勝之姿闖關挑戰棋王，許皓鋐一開始也說，頭幾盤棋會很不好下。果不其然，林君諺第一局就先馳得點，許皓鋐則是在二、三局扳回一城，但七番魔王林君諺沒有就此被擊敗，反而連下兩局，最後以三勝二負的優勢拔得頭籌，搶先聽牌。

今日棋王賽第6戰，林君諺若再下一城就確定奪取棋王，許皓鋐無疑是背水一戰。許皓鋐在戰前宣示，「這次比賽，勝負先放一邊，就放手一搏！」

對於搶先「聽牌」，挑戰者林君諺則說，很久沒有這麼看重一場比賽的感覺，但認為今天不管對手是誰，每盤棋都是五五開，絕對不能有絲毫鬆懈。

棋王賽第六戰今日上午在海峰棋院正式開打，由許皓鋐執黑先行。眼見對手兵臨城下，許皓鋐一改過去二連星佈局，改以星位、小目、大飛守角拉開棋局序幕，並在開賽不久，就在棋盤中腹圍出可觀的大模樣。

負責解說的職業棋士六段劉耀文認為，許皓鋐顯然是有備而來，對林君諺使出針對性的佈局。他表示，棋局一開始雖然陷入膠著，但當黑棋圍出大模樣後，林君諺理當利用大模樣中的殘子，於中腹展開暴動，以求勝機，但恐怕時機點選擇有誤，最終讓黑棋的大模樣順利成空。

劉耀文說，許皓鋐最後不但保持優勢，還展現魄力，趁勝追擊，雖然有更簡明的下法，不過仍選在左上角徹底擊潰白棋，推測是要為下一盤棋做準備，延續勝利的氣勢。

不過，許皓鋐則表示，當下會選擇迎頭痛擊，是評估情勢仍舊五五開，怕要是沒能取得絕對優勢，贏面較小，不得不痛下殺手。至於有沒有信心在下一盤棋取勝、衛冕棋王，他則表示，會用平常心面對比賽。

而林君諺則表示，白棋在棋盤右下開劫，並贏劫後，他認為白棋是明顯優勢，恐怕是在賽局中過於樂觀，以至於最後痛失好局。

林君諺坦言，這讓他在比賽中間一度非常困惑，明明是白棋稍好，下到後來卻變得份外棘手。他表示，接下來他會好好調整心情，迎接七番棋最終局。

第14屆棋王賽七番棋最終戰，將於11月29日(一)於海峰棋院舉行。究竟是由現任棋王許皓鋐成功衛冕，還是林君諺刺殺成功、登基新科棋王，將有結果。

「棋王賽」由培生文教基金會、海峰棋院主辦，為台灣四大職業圍棋賽之一。賽制分4階段，經資格賽、初賽2階段，選出4名棋手進入循環圈，與上屆保留的4名棋手一同下七局循環賽，最終循環圈中成績最優者成為挑戰者，挑戰賽為七戰四勝制。冠軍獎金120萬元、亞軍獎金40萬元。