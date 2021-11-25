桃園市八德區日前有名7旬老婦，因獨自在賣場徘徊疑似迷途，四維派出所警員林夢庭、許翌富擔服巡邏勤務，獲報後立即趕赴現場處理，用人臉辨識助其返家。

警方表示，老婦自述要從大溪坐計程車去買菜，下車後走著走著卻迷路了，不過當員警詢問老婦資料時，老婦只能說出自己的姓名，其他卻無法清楚表達。林員隨即利用警用電腦M-POLICE臉部辨識系統掃描，經多方比對資料後，確認老婦的身分為居住在大溪區三元一街附近的7旬朱姓老婦。

由於當時適逢寒流來襲，林、許2員見老婦穿著單薄，擔心其身體受寒，便先用巡邏車將老婦載返派出所休息並提供熱茶暖身，老婦在派出所休息期間，員警也順利聯繫到其兒子，並告知老婦平安訊息，警方隨後將朱姓老婦安全送返家，家屬對於警方協助朱婦返家深表感激。

八德警分局呼籲，在逐步邁入老年化的台灣社會裡，老人迷途情況日益增多，建議家屬多加留心，避免讓其獨自出門，可在經常穿著的衣褲繡上長者姓名及聯絡電話，或是佩掛防走失的愛心手鍊，遇到類似狀況時可以及時處置。