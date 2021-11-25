瑞典社會民主黨黨魁安德森（Magdalena Andersson）當選首位女總理7個多小時後，便因為預算案遭到國會否決而宣布辭職。安德森表示，依據慣例，聯合政府中若有政黨選擇退出，聯合政府便應該辭職，她不想領導合法性令人質疑的政府。

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