瑞典首位女總理上任7個小時閃辭 20:002021/11/25 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞典社會民主黨黨魁安德森（Magdalena Andersson）當選首位女總理7個多小時後，便因為預算案遭到國會否決而宣布辭職。安德森表示，依據慣例，聯合政府中若有政黨選擇退出，聯合政府便應該辭職，她不想領導合法性令人質疑的政府。 小鵬汽車 明年進軍瑞典、荷蘭 叛軍逼近首都 衣索比亞總理傳親上前線 《國際金融》電信股領軍 歐股終結連4跌 1個月賭資逾千萬！高雄警破博弈網站機房 驚見教戰手冊 #女總理 #辭職 #聯合政府 #安德森 #瑞典 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 劉薰愛前男友夥同混血辣模仙人跳 富商慘噴820萬判決出爐 12:552021/11/25 社會 電信女籃回娘家到新竹 林玉書鼓勵學弟妹絕不服輸 13:452021/11/25 體育 影》反陸挺台爆激烈衝突 這國被迫讓外軍介入 17:472021/11/25 國際 女主唱舞台脫褲朝粉絲「洗臉」7旬翁PO網造謠在衛武營 下場慘了 10:432021/11/25 社會 西門町玩「綁架遊戲」耍路人 情侶見警大陣仗封路追人嚇傻GG了 15:152021/11/25 社會 大體突睜眼 待防腐女屍起身逃走 解剖學學生嚇傻 13:192021/11/25 搜奇 羅慶生快評》民主峰會稱不上美中霸權決戰 09:582021/11/25 快評 保大人還小孩？妻懷胎5月罹癌 尪冷回5字她絕望離世 12:222021/11/25 生活 上銬畫面曝！嘉縣議員邱銀海家搜出霰彈槍子彈 警涉非法掩埋廢棄物案 12:002021/11/25 社會 財經熱門新聞 潤寅案外案！雙連分行遭疑有內鬼 合庫晚間發聲了 - 財經 快拿發票對獎 9-10月千萬獎號出爐 - 財經 老美被陰了？出狠招打油價沒用 恐被OPEC逼到死路 - 財經 台達電儲能業務 將大爆發 - 財經要聞 - 工商時報 你花28元買御飯糰？7、8月千萬大獎還有5張沒人領 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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