科技新創Gogolook 25日表示，旗下陌生來電辨識軟體Whoscall推出至今邁入10年，目前在台灣擁有700萬活躍用戶、全球累積下載量超過1億次。Gogolook執行長郭建甫表示，在進入元宇宙世代前，數位身分（Digital Identity）的影響力其實早已悄悄的增加，看準此一趨勢，Gogolook明年起將擴大組織規模達五成，並推行全遠端工作模式，釋出包含軟體開發工程師、資料分析師、資料科學家、產品經理、業務開發、行銷等中高階職缺，在進入資本市場前大幅提高企業競爭力。

Whoscall當年是由三位清大畢業生開發，主打陌生來電辨識，發展10年，目前服務範圍遍及30餘國，全球下載量累積超過1億次。團隊也由初始的十人擴張至百人跨國團隊，負責營運全球的防詐服務。自上架以來，Whoscall已為台灣用戶辨識逾53億次陌生電話與簡訊，包含擋下近1億次詐騙號碼與23億次騷擾號碼，並核實超過3.3億次號碼回報資料。

Gogolook表示，詐騙集團早期從「假綁架」開始，到近年利用「跨境偽冒電話（VoIP網路電話）」，假扮成電商平台或銀行人員行騙，近兩年更透過大量發送詐騙簡訊，以假網頁形式騙取個資、盜刷帳戶。

而為防治日新月異的詐騙手法，Whoscall積極發展AI技術應用。近年來開發騷擾、詐騙號碼AI預測系統即時標記惡意電話，以及透過全新「防偽冒號碼系統」即時偵測出跨國偽冒號碼格式。此外，面對簡訊詐騙的氾濫，於本月推出全新「智慧簡訊管家」，運用行動裝置端機器學習技術（On-device ML）協助民眾過濾垃圾訊息。

郭建甫表示，Whoscall目前已建立起穩定的商業模式和成長動能，公司正加速投資在企業防詐與金融創新的領域，增添營收成長來源。而談及市場機會點，郭建甫則認為，元宇宙討論熱度高，而在進入元宇宙之前，「數位身分」的影響力已經開始增加。而防詐資料庫將可賦予身份信任，同時誒可以補足市場中金融科技創新、企業防詐的缺口。

郭建甫表示，展望明年公司營運，將在亞洲市場持續深耕防詐以及風控科技，同時也將擴大組織規模達五成，並推行全遠端工作模式，釋出包含軟體開發工程師、資料分析師、資料科學家、產品經理、業務開發、行銷等中高階職缺，未來也將規劃進入資本市場，將透過招募優秀人才，提高企業競爭力。