「2021年臺瑞典經貿對話會議」於11月24日以視訊方式召開，由經濟部陳正祺政務次長與瑞典外交部貿易次長Krister Nilsson共同主持，就雙方關切之經貿議題深入討論。

雙方次長並出席企業舉辦之「第37屆臺瑞典經濟合作會議」，一同見證經濟部招商投資服務中心及瑞典貿易暨投資委員會（Business Sweden），更新「臺瑞典促進投資合作備忘錄」之簽署。

本次對話會議涵蓋多項雙邊合作議題，包含電動車、半導體與永續產業的挑戰與機會，以及金融科技等交流合作。此外，為促進雙方更緊密的經貿夥伴關係，雙方續就稅務資訊透明化、優良實驗室操作數據承認及建立通航關係等議題尋求合作作法。

瑞典方強調開放貿易對全球經濟復甦的重要性，肯定我國對全球供應鏈的貢獻，並盼在本日臺瑞典綠色轉型聯盟順利成立下，深化與我綠色產業去碳化合作。我方回應，瑞典為推動綠色轉型及再生能源之領先國家，我國亦宣示2050淨零碳排目標，致力成為亞太綠能發展中心，盼雙方未來就永續產業加強合作。

我方續表示，新冠疫情凸顯全球供應鏈的脆弱，建立安全、自主以及具有韌性供應鏈成為各國重視的議題，我國亦積極與美國、歐盟及其成員國等理念相近夥伴，於半導體及電動車等產業推動合作。臺灣與瑞典多年來持續透過官方及民間經貿對話平臺推動經貿交流合作，即使在疫情影響下，會議仍如期舉行，顯示雙方對交流合作的重視。

另由我國經協會及瑞典Business Sweden主辦第37屆臺瑞典經濟合作會議於同日召開，聚焦電動車供應鏈及智慧醫療主題，會中安排電動車B2B貿易洽談會，媒合雙邊關鍵零組件廠商，也邀請相關業者及專家，探究AI和大數據技術及遠距醫療之最新應用，並共同研討未來合作商機。

依據財政部關務署統計，瑞典為我國在北歐第1大貿易夥伴及第2大外資來源國，2020年臺瑞典雙邊貿易額達12.5億美元。截至2021年9月止，瑞典來臺投資累計有5.75億美元。