大S(徐熙媛)近日發聲明宣布和汪小菲離婚，結束長達10年的兩岸婚，心情平靜的她，似乎也走出婚變陰霾，和好姊妹相約吃日本料理，看起來氣色紅潤，也瘦了不少。

造型師「小P老師」今(25日)在微博曬出聚會照，寫下：「好盆(朋)友大聚會，時間都去哪了，一轉眼大家都認識30年了。」只見小S、范瑋琪、范曉萱等好姊妹都齊聚一堂，大S也穿著雪紡透視上衣現身。

大S離婚後首露面。(圖／翻攝自微博)

而之前小S爆料大S最近勤運動，整個瘦回杉菜的樣子，果然喝了酒一臉微醺的大S，面色紅潤、氣色看上去相當好，完全不像45歲，凍齡美貌令人驚豔，她也開心把手環繞在小P老師脖子上，彼此間的感情十分融洽。

大S和汪小菲今年6月驚爆婚變，在經過5個月的溝通後，10年婚姻確定走到盡頭，兩人也在22日發聯合聲明，表示已經和平解除婚姻關係，並辦理相關手續，並指出兩人有緣能相知相識，共同度過一段幸福美好的時光，即便選擇分開，也非常感謝對方付出，未來將以父母、朋友身分愉快相處，並繼續共同扶養孩子。