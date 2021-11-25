製鞋大廠寶成集團看好「運動抗疫情」市場，去年4月於新竹設立第一家零售通路YYsports竹科概念店，提供多元運動服務，推廣運動健康生活，近期更推出新竹雲智匯最高樓層R1星空會館五星級餐飲服務，並與新竹在地獨立書店跨界合作，結合運動、美食、人文，打開生活可能性。
YYsports竹科概念店整改後，獨家與雲智匯商辦大樓合作，取得新竹最高樓餐廳營運權，推出R1星空會館，由裕元酒店設計專屬五星菜單，並與新竹在地知名文青咖啡館墨咖啡INK COFFEE結合，推出限量貴婦下午茶。
R1星空會館位於雲智匯商辦大樓31樓，別於大新竹區其他知名景觀餐廳，都是以山區夜景為主，R1是唯一在都會區的高層景觀餐廳，一覽無遺的遼闊景致，是YY會員獨享的百萬優質服務，只有符合一定的會員資格，或參加YY不定期的特殊活動，才有機會一睹風采。
YYsports竹科概念店希望將運動融入生活外，同時也積極與在地多元品牌合作，除了餐飲墨咖啡，再與新竹最美獨立書店「或者」跨界結合，由或者書店針對YYsports會員特性，選讀最適合的主題書籍，並陳列於竹科概念店內，包括PIT STOP餐飲區、樓梯休憩區、親子區、R1星空會館。
此外，YYsports竹科概念店將於歲末年終的12月11日至26日推出「爽．YYsports HAPPY LIFE生活節」，連續3個周末舉辦包括生活市集、親子手作、城市解謎、耶誕交換禮物、年終辦桌等一系列活動，要讓大新竹地區的大家都能爽生活、爽心情。
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