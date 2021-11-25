YYsports雲智慧星空會館下午茶串聯新竹當地文創咖啡館墨咖啡美味餐點合作。（YYsports提供／邱立雅竹市傳真）

製鞋大廠寶成集團看好「運動抗疫情」市場，去年4月於新竹設立第一家零售通路YYsports竹科概念店，提供多元運動服務，推廣運動健康生活，近期更推出新竹雲智匯最高樓層R1星空會館五星級餐飲服務，並與新竹在地獨立書店跨界合作，結合運動、美食、人文，打開生活可能性。

YYsports竹科概念店整改後，獨家與雲智匯商辦大樓合作，取得新竹最高樓餐廳營運權，推出R1星空會館，由裕元酒店設計專屬五星菜單，並與新竹在地知名文青咖啡館墨咖啡INK COFFEE結合，推出限量貴婦下午茶。

R1星空會館位於雲智匯商辦大樓31樓，別於大新竹區其他知名景觀餐廳，都是以山區夜景為主，R1是唯一在都會區的高層景觀餐廳，一覽無遺的遼闊景致，是YY會員獨享的百萬優質服務，只有符合一定的會員資格，或參加YY不定期的特殊活動，才有機會一睹風采。

YYsports竹科概念店希望將運動融入生活外，同時也積極與在地多元品牌合作，除了餐飲墨咖啡，再與新竹最美獨立書店「或者」跨界結合，由或者書店針對YYsports會員特性，選讀最適合的主題書籍，並陳列於竹科概念店內，包括PIT STOP餐飲區、樓梯休憩區、親子區、R1星空會館。

此外，YYsports竹科概念店將於歲末年終的12月11日至26日推出「爽．YYsports HAPPY LIFE生活節」，連續3個周末舉辦包括生活市集、親子手作、城市解謎、耶誕交換禮物、年終辦桌等一系列活動，要讓大新竹地區的大家都能爽生活、爽心情。