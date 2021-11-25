嘉義基督教醫院今成立的「全方位團隊照護嘉基神經修復重中心」，結合神經內科、神經外科、手外科、整形外科、骨科、復健科、中醫以及影像醫學科等專科團隊，透過個管師轉介及評估，提供整合性且適合病人的醫療服務。（呂妍庭攝）

嘉義基督教醫院骨科部手外科主任黃惠鑛說，透過臂神經叢、神經繞道手術，搭配術後簡易復健及中醫針灸治療等，能幫助一些錯過黃金復健時期的病人恢復功能。（呂妍庭攝）

嘉基骨科手外科主任黃惠鑛說明神經繞道手術病人配合團隊積極治療，可達神經移植的最好功能。（嘉基提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為提供雲嘉南地區急性神經損傷、脊髓及周邊神經損傷病人完整神經修復重建醫療服務，嘉義基督教醫院成立神經修復重建中心，將透過跨科別整合治療，為神經損傷患者找回春天，一名因車禍左側癱瘓的婦人，在團隊照護下，原本不能動的左手已能操作拿錢幣的精細動作，讓患者、家屬相當振奮。

嘉基今成立的「全方位團隊照護嘉基神經修復重中心」，結合神經內科、神經外科、手外科、整形外科、骨科、復健科、中醫以及影像醫學科等專科團隊，透過個管師轉介及評估，提供整合性且適合病人的醫療服務，嘉基院長姚維仁期許，透過神經修復重建中心，希望讓雲嘉南地區民眾免於南北奔波之苦。

中心主持人骨科部手外科主任黃惠鑛說，透過臂神經叢、神經繞道手術，搭配術後簡易復健及中醫針灸治療等，能幫助一些錯過黃金復健時期的病人，如中風後肢體乏力、腦傷、頸椎或臂叢神經損傷等癱瘓患者，恢復良好生活。

黃惠鑛說，近期曾幫一名中風約30年患者進行手術，經執刀醫師找出可移植利用的神經和適當的臂叢神經予以移植重建後，病人原本手部上肢因癱瘓而喪失的功能，在麻醉剛醒時就重新恢復動作，甚至連下肢的動作都因神經迴路改變而獲得改善，手術後幾天至幾周效果更為明顯，現只要患者加強復健，並與團隊配合1至2年時間，就能達到神經移植最好功能。

黃惠鑛指出，將斷裂的臂神經叢損傷部位進行接合及修復手術，經過這幾年持續精進和病患量累積，嘉基神經移植手術技術已相當成熟，並以自己為例，像他第一次要從患者身上找出第11對腦神經，足足花了6小時，現只要10分鐘。

另針對急性神經損傷的病人，嘉基整形外科醫師團隊提供24小時急診服務，以提供即時修復與重建神經手術治療，姚維仁說，藉由及早介入評估、影像輔助評估與完善復原計畫，將提供急性神經損傷、中風或神經損傷癱瘓多時病人，多科整合、轉介、復健與中醫醫療服務，讓病人盡早恢復正常生活。