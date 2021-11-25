桃園一名黃姓男子在網路遊戲上認識一名未成年少女，雙方透過網路聊天、視訊交往1年多後，黃男在準備入伍之前，與未曾見面的少女相約在台北見面，沒想到2人在KTV歡唱後，少女獻出初夜，於包廂裡發生性關係，黃男事後傳訊息關心女友身體狀況，卻意外被少女的母親發現，因此對黃男提出告訴。台北地檢署調查後，考量黃男認罪、少女也替他求情，檢察官因此給予緩起訴處分，但黃男需繳納2萬元給國庫。

據了解，黃男在2018年間，因玩線上遊戲認識家住北部的13歲少女，網戀一年多之後，高中畢業的黃男即將去當兵，待役期間找了一份工作打工，雙方因此約在2020年7月底見面。

見面當天，黃男騎車從桃園北上，和少女一同前往台北市南京東路一家KTV歡唱，並在包廂裡發生性關係，事後黃男因擔心少女身體狀況，傳訊息關心她有沒有好一點，沒想到這個訊息被少女母親看見，兩人發生關係的事因此曝光，黃男因此被少女的媽媽一狀告上法院。

黃男到案後坦承犯行，但表示是兩情相悅，並未違背少女的意願，強行與她發生關係。少女則表示，2人發生性關係是事先約定好的，並替黃男求情。

黃男事後被控妨害性自主，台北地檢署偵查時，他坦承犯行，少女也替黃男求情，但北檢考量少女獻身時還差半年才滿16歲，遂依與未滿16歲少女發生性行為罪嫌，予以黃男緩起訴處分，但需繳交2萬元入國庫。

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