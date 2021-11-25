LINE 25日宣布在台灣、日本和泰國三地同步，將「LINE貼文串」更名升級為「LINE VOOM」，轉型成以影音創作為主的社群平台，正式插旗短影音市場。同時，為催生在地原創IP，更將在台擴大招募200位影音創作客加入，從今年12月起將啟動全新「原創主題自製節目」和「創作客原生影音挑戰賽」，帶動社群關注與響應，預估將創造破億觀看人次。

LINE今日公布「LINE貼文串」更名升級為「LINE VOOM」，正式轉型為全新影音社群平台。未來即使不是LINE好友，來自全球各地用戶都可以透過相同興趣與喜好互相追蹤。

LINE VOOM匯聚所有流行娛樂與熱門話題，全新改版介面於左上角提供用戶自由切換兩個分頁，將根據用戶的興趣和歷史觀看紀錄，推薦適合內容，不論是搞笑、旅遊、跳舞、萌寵、美食各大類別應有盡有，皆會呈現在「推薦」主頁；針對用戶個人已追蹤的好友、創作者或品牌則會顯示於「追蹤中」的次頁。

為加速台灣影音創作普及，鼓勵在地原創IP，除了投資千萬創作基金「LINE VOOM創意加速金」，向全台創作團隊公開企劃徵件，祭出單組一季最高100萬獎金；LINE也延續創作客創收模式「營利功能」，只要LINE官方帳號追蹤者達300人以上，且近一個月內的帳號影片累計觀看時間達30小時以上，即可快速申請營利功能，獲取廣告分潤，開啟內容變現力。

此外，持續擴大「創作客計畫」陣容，除了擁有超高人氣YouTube訂閱超過344萬的「這群人TGOP」、以冷知識和科普等有趣迷因影片走紅的「啾啾鞋」的影音內容都將在LINE VOOM上精彩呈現。而隨著服務改版正式上線，也預計將新招募200位短影音創作客。

為了提供社群娛樂與影音內容的一站式體驗，LINE VOOM聚焦開發原創IP，將推出主題系列式原創微影音，以直式短秒影音為賣點，搶攻用戶眼球和碎片化時間商機，於今年12月全面啟動「原創主題自製節目計畫」，單主題節目預計創作12集內容，以每週更新一集直式短影音的模式，培養用戶的觀看習慣，並強化與用戶的互動參與。