日長壽女團「早安少女組。」傳奇成員佐藤優樹12月13日正式自該團畢業，台北信義威秀影城同日獨家登場跨海連線東京直播，結果門票秒殺，一展資深女團跨海依然的堅實底力。

「早安少女組。」多次來台開唱，在團10年的佐藤優樹在12月13日舉行預計充滿淚水的「畢業演唱會」。過去該團也因無法來台演出，以戲院直播零時差呈現在東京的即時演出，

被歌迷暱稱為「麻醬」佐藤優樹的最後一場演出在台灣獨家登場，感受日本不敗國民偶像的舞台魅力，透過跨海連線同步零秒差感動。

活動全名「早安少女組。’21演唱會Teenage Solution ∼佐藤優樹∼卒業公演-現場直播」，25日12:00在戲院官網舉行，不到4小時秒殺一片紅，隨即售罄，有向隅歌迷歎「不愧是麻醬」。（售票即時狀況以官方為準）

2019年日團「早安少女組。’19」11位成員9日中午搭機抵達桃園機場，受到粉絲熱情接機，當晚在台北大學育樂館舉行見面會。佐藤優樹為前排左二。（陳麒全攝，資料照）

日長壽女團「早安少女組。’21」13日於台北信義威秀影城連線東京直播。（取自官網）

佐藤優樹在團中兼具實力與渾身「不思議少女」形象，她過去曾在與該團製作人淳君對談的節目中說：「我之前在公司門口撿到兩隻「袈裟羅・婆裟羅」（傳說中神秘白毛生物），半年只吃一次化妝白粉，我們去夏威夷開演唱會的時候，我帶著牠們一起去，結果牠們縮小死掉了，然後我就把牠們放在比較通風的地方，牠們就又復活了。」眾人聽得目瞪口呆時，只有淳君冷笑吐槽：「去夏威夷牠們應該沒帶護照吧？」笑翻團員。

該團新曲〈Teenage Solution/よしよししてほしいの/ビートの惑星〉12月8日於當地發售。

活動網頁

https://www.vscinemas.com.tw/vsweb/film/detail.aspx?id=5555

「早安少女組。」YouTube