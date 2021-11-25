台灣啤酒英熊職業籃球隊25日首度舉行公開練球日，有數十位台啤迷一同共襄盛舉，成為全台第一批踏進英熊主場的球迷。已加入陣中訓練多日的3位洋將籃波、米丘以及士東特別異口同聲表示非常喜歡景美台啤訓練基地以及天母主場，認為場館雖有多年歷史卻設備齊全，也非常喜歡內部佈置。

米丘也特別提到很開心在台啤英熊球隊中見到多年前在中國NBL經常對位的對手周資華，更期待能盡快上場展現給球迷看他的「人來瘋」球風。士東也表示非常適應台灣的天氣以及環境，表示目前最愛的台灣美食是鼎泰豐的炒飯，也特別強調自己加入台啤英熊陣中就是為了協助球隊拿下第7座隊史冠軍，締造輝煌紀錄。

目前台啤英熊開幕戰售票逾7成，球團也為寵粉，將於每場天母體育館主場安排「英熊專車」，27日開幕戰當天將於下午3點起於芝山捷運站1號出口直接搭到天母體育館門口。英熊專車採「車滿就出發」規則，並於下午5點半開場前結束賽前接駁。

賽後也同步安排天母體育館-芝山捷運站接駁服務，只為給通勤粉絲最方便主場體驗。台啤英熊27日隊史開幕戰五大必跟重點：台啤英熊啦啦隊小調啤賽前見面會、DJx師大管樂隊場邊新體驗、全體球員賽後簽名會、進場就送開幕戰限定「全綠以赴」Ｔ、天母一家親味全龍迷專屬優惠票券。