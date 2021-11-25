曾遭男子突襲挖眼、一度差點失明的屏東縣高樹鄉潘姓女超商店員，25日在母親陪同下回高雄長庚醫院看診，也感謝醫療團隊的照顧。潘女剪去長髮，一頭俐落短髮還露出笑容，特別感謝醫治她的醫師，讓她恢復的快又好。

高長耳鼻喉科主治醫師羅盛典在個人臉書發文透露，今天親自替潘女看診，他寫道「看診結束，一切安好，兩位跟診的學弟很驚訝她曾是那位眾所矚目的無辜女孩」，他還對潘女說「今天是感恩節，得感謝媽媽一直辛苦的照護著妳」，潘女回答「最最要感謝感恩的是你啦，因為你，我才能恢復的這麼快、也這麼好」。

潘女9月26日在超商上班時遭一名男子突襲挖眼，當場兩眼紅腫出血，緊急被送到高長救治。高長不但全額補助潘女醫療費用，還整合醫療團隊，歷經2次手術搶救潘女視力，所幸潘女順利康復，10月出院時視力穩定。

醫師表示潘女目前狀況穩定，恢復良好，但仍須觀察。潘女再度展現樂觀的態度，也讓跟診醫生訝異，最後眾人還手比愛心，合照留念。