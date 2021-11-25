反萊豬、公投綁大選、重啟核四及珍愛藻礁等4項公投，將於12月18日投票。朝野政黨進行全台宣講大拚場，民進黨出動總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人宣講。國民黨青年部主任陳冠安透露一份大數據資料，是透過粉專貼文提及「公投」的心情留言分享數加權計算產生的「影響力分數」，結果，羅智強以81176分位列本周五大政治人物之首，贏蔡總統的64241分。

陳冠安25日在臉書貼文表示，第四周（11/15-11/21）的決戰公投大數據出爐，透過粉專貼文提及「公投」的心情留言分享數加權計算產生的「影響力分數」。本周五大政治人物，分別是羅智強的81176分、蔡英文的64241分、趙少康的20229分、高金素梅的15624分、 陳柏惟的11366分。

陳冠安接著表示，副總統賴清德雖然本周不在前五名榜單，但他在綠營政治人物聲量也僅次陳柏惟而已，過去三周也上榜2次。過去在網路討論相當低調沉寂的賴清德，竟靠著公投逆轉乾坤、鴨子划水，再度鞏固全國一線政治人物的地位。反倒是2024總統初選的潛在對手鄭文燦，公投聲量竟在數十名之外，結合近期ET民調，賴清德大幅領先的趨勢，以及鄭文燦在疫情期間的重創，賴、鄭之爭的結果似乎經呼之欲出。

陳冠安認為，政府機關「經濟部」的粉專也位列第7，經濟部單周12篇臉書文貼裡有7篇涉及公投，政府固然作為公投當事方，但卻挹注超過一半的關注度在公投，是否有排擠其他非公投業務之嫌，十分可議。