國際桌球總會今天在美國休士頓舉辦年會，會中決定由韓國釜山取得2024年世界桌球年終總決賽承辦資格。

釜山原本就是2020年世桌年終總決賽城市，但卻因為碰到世記疫情新冠肺炎的無情肆虐，導致全球都受到災難，該年世桌年終總決賽也只能無奈取消。

國際桌總首席執行官史蒂夫丹頓表示，「今天的年度會員大會上，我相信會員們本著一個團結大家庭精神表達了對釜山市的支持與肯定。」

國際奧委會委員、韓國桌協主席柳承敏說，「感謝國際粽會對釜山的大力支持。感謝您再次信任我們，讓我們能夠舉辦一場盛大賽事。我們會把這場賽事打造成一場以球員和觀眾為中心的比賽，我們還打算在比賽期間創建一個交流活動，讓與者能夠分享經驗和知識，透過這樣活動來提高運動水準。」

國際桌總今年3月開始接受2024年世桌年終總決賽申辦，最終有包含韓國、阿根廷、印度、葡萄牙和瑞典等5個國家提出申請，最終由韓國釜山市擊敗阿根廷布宜諾艾利斯市，取得3年後年終總決賽承辦資格。