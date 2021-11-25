開中共玩笑 摩根大通執行長道歉 20:222021/11/25 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）24日針對日前指稱「自家公司會比中國共產黨活得更久」的玩笑話道歉，表示他無意詆毀任何族群，而是強調自身公司實力。迪蒙周二在波士頓學院演講時說出這番玩笑言論，當時聽眾問他對於在中國做生意有何看法。 蔡昌憲憶亡父難過淚灑 夫妻吵架主動低頭道歉 全球系統重要性銀行榜單出爐 中資銀行位置不變 顏寬恒陣營爆為利益凍結12億預算 蔡其昌：等不到一個道歉 陳吉仲把萊劑比保健品 國民黨轟喪心病狂應道歉下台 #摩根大通 #執行長 #迪蒙 #道歉 #玩笑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迪奧虛心聽取意見刪除爭議作品 陳漫：深深反思 正式道歉 00:352021/11/24 兩岸 操盤心法－科技熱潮推升大盤 本夢比題材吸金 04:102021/11/24 證券．權證 陸軍工兵詭雷訓練傳意外 士官疑點燃火藥未擲出「炸斷2根手指」 16:472021/11/25 社會 才稱「摩根大通會比中共更長壽」 戴蒙今轉彎改口認：後悔了 23:222021/11/24 財經 非官粉留言釣出徐國勇 小編道歉：與王建民無關 15:212021/11/25 生活 摩根大通CEO稱公司「會比中共長壽」 趙立堅冷笑後這樣說 14:572021/11/25 兩岸 王建民非官方粉專聲明：昨天貼文純玩笑非本人所發 15:432021/11/25 體育 4星座女吵架絕不低頭 男友先道歉才破冰 18:272021/11/25 運勢 1分鐘讀財經》矽晶圓產業大爆發 專家喊買這3檔 08:202021/11/24 財經 財經熱門新聞 蘇媽7年翻轉AMD！市值翻百倍快幹掉死敵 老謝掀半導體大夢 - 財經 台達電儲能業務 將大爆發 - 財經要聞 - 工商時報 潤寅案外案 雙連分行遭疑有內鬼 合庫晚間發聲了 - 財經 都因2字！台積電大客戶傳跳槽三星3奈米 爆背後盤算 - 財經 通膨時代 三大族群亮明燈 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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