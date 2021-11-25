摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）24日針對日前指稱「自家公司會比中國共產黨活得更久」的玩笑話道歉，表示他無意詆毀任何族群，而是強調自身公司實力。迪蒙周二在波士頓學院演講時說出這番玩笑言論，當時聽眾問他對於在中國做生意有何看法。

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