中央氣象局表示，明天(26日)東北季風增強，北部、東北部天氣再轉涼，下周二、三鋒面通過及東北季風再增強或大陸冷氣團南下，天氣將有劇烈變化，北部及東半部地區有局部短暫雨，且中部以北、東北部低溫下探14到15度，空曠地區會更冷。

最冷時間還沒到！冷空氣堆疊一波接一波 戴立綱：長輩心血管疾病者要注意

明天(26日)東北季風增強且仍受南方雲系影響，南部地區及中部山區有局部短暫雨，迎風面的大台北、東半部地區也有局部短暫雨，其他地區多雲，偶爾有零星飄雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率；氣溫方面，北部、東北部及東部白天高溫略降，大約20至24度，其他地區26至29度，夜間清晨低溫中部以北及花蓮約18、19度，南部及台東約20、21度，各地早晚仍較涼；由於中低層水氣增多，今晚至明天(26日)清晨在3500公尺以上的高山有下雪、下霰或結霜的機率。

25至26日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六(27日)東北季風影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下周日、下周一(28日、29日)東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，其中周六及下周日東北部地區降雨較明顯，並有局部較大雨勢發生的機率。

下周二(30日)鋒面通過及東北季風再增強或大陸冷氣團南下，北部、東北部及東部天氣又將轉冷，整日溫度逐漸下降；上半天在迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，下半天起逐漸轉乾。

下周三、四(12月1日、12日2日)東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅有大台北及東半部地區有零星短暫雨。

12月3日東北季風或大陸冷氣團減弱，早晚天氣偏冷，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；4日、5日東北季風或大陸冷氣團南下，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，東半部地區有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。