一般民眾遇到地震時，第一反應通常都是躲在桌下或是往外逃，如今也可能多個上網打卡選項。就有一名父親，吃飯當下遇到地震，竟捧著飯碗，拋下小兒子獨自逃跑，兒子在原地一臉茫然，畫面全部監視器錄下，引發熱議。

根據《南方都市報》報導，事情發生在24日大陸貴州，傍晚一名父親帶著兒子到餐廳吃晚飯，飯吃到一半，地震突然發生，手正捧著碗扒飯的父親，在震動的第一時間，連碗筷都沒放下，光速往外跑，其他客人也紛紛緊隨在後，跑出店門。

地震發生當下，父親捧著飯碗直接往外跑，被留在店內的兒子一臉呆滯，不知如何是好。(圖／南方都市報微博)

父親顧著逃命，完全忘了自己有個孩子。兒子就這樣眼睜睜看著父親與其他大人拔腿袍命，自己呆坐在原地，嘴巴微張，完全不知所措，過了3秒鐘，父親才想起來自己有帶孩子，趕快回頭把兒子拉出店門外。

整個過程全部被店內的監視器拍攝了下來，其中孩子無辜、不知所措的表情更是讓網友哭笑不得，大陸網友也紛紛留言：「地震一來，娃兒都不要了」、「他選的是飯碗不是兒子，厲害了」、「這男孩的表情亮了」、「孩子都懷疑人生了」、「這真的是親生的嗎」。