賈靜雯素顏出演《瀑布》。（華映提供）

入圍金馬11項大獎《瀑布》上映將近1個月來，口碑持續發酵，再加上電影中的母女親情動人，為觀眾帶來療癒之感，也讓全台票房突破2000萬的成績，疫情之後，特別難得。而不少觀眾驚訝與揪心的她在野溪玩水被沖走的結局，王淨回憶這場戲也是心有餘悸，她透露完全不會游泳，有點怕水，為了這種重頭戲，還特別去學了游泳。

導演認為這樣的結局是想表達人生的無常隨時而來，一如這兩年的疫情，任誰也沒有想到，來得又快又急，電影中原本似乎就要好轉的家庭，遇上結尾的這個人生難以料想的危機，一如最後一刻所呈現賈靜雯專注的表情，靜靜地喊了一聲「小靜」女兒的名字，母女的心連在一起，我們知道，未來就算遇到任何挫折，2人有了共通依靠的心。

王淨分享自己在拍那個鏡頭，心中想的是，她終於可以體會到媽媽聽到的是什麼聲音了，所以表演的當下，她呈現的不只害怕，更有一種愣在當場恍然大悟的感覺。她表示現在想起仍覺得相當不容易，自己身上不僅綁了鋼絲，現場還動員上百位工作人員同心協力才能完成，還說：「一下水有覺得好像看到人生的走馬燈啊！」

造型是讓演員入戲的輔助，造型設計許力文笑曝賈靜雯本人狀況太好了，花了很多心思才讓她變得憔悴，「靜雯都說我們都把他弄醜了，我們把她的臉上加了黑眼圈，眼袋，還有法令紋要加深，不然她即使素顏上戲都很漂亮。」她也特別為王淨澄清，表示王淨一點都不胖，是因為角色需要，才會特別挑選一些軟質的衣服和看起來臀部較寬的褲子，讓她看起來是個被家中富著養的高中生。