入圍金馬11項大獎《瀑布》上映將近1個月來，口碑持續發酵，再加上電影中的母女親情動人，為觀眾帶來療癒之感，也讓全台票房突破2000萬的成績，疫情之後，特別難得。而不少觀眾驚訝與揪心的她在野溪玩水被沖走的結局，王淨回憶這場戲也是心有餘悸，她透露完全不會游泳，有點怕水，為了這種重頭戲，還特別去學了游泳。
導演認為這樣的結局是想表達人生的無常隨時而來，一如這兩年的疫情，任誰也沒有想到，來得又快又急，電影中原本似乎就要好轉的家庭，遇上結尾的這個人生難以料想的危機，一如最後一刻所呈現賈靜雯專注的表情，靜靜地喊了一聲「小靜」女兒的名字，母女的心連在一起，我們知道，未來就算遇到任何挫折，2人有了共通依靠的心。
王淨分享自己在拍那個鏡頭，心中想的是，她終於可以體會到媽媽聽到的是什麼聲音了，所以表演的當下，她呈現的不只害怕，更有一種愣在當場恍然大悟的感覺。她表示現在想起仍覺得相當不容易，自己身上不僅綁了鋼絲，現場還動員上百位工作人員同心協力才能完成，還說：「一下水有覺得好像看到人生的走馬燈啊！」
造型是讓演員入戲的輔助，造型設計許力文笑曝賈靜雯本人狀況太好了，花了很多心思才讓她變得憔悴，「靜雯都說我們都把他弄醜了，我們把她的臉上加了黑眼圈，眼袋，還有法令紋要加深，不然她即使素顏上戲都很漂亮。」她也特別為王淨澄清，表示王淨一點都不胖，是因為角色需要，才會特別挑選一些軟質的衣服和看起來臀部較寬的褲子，讓她看起來是個被家中富著養的高中生。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。