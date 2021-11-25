我國防部日前發布《110年國防報告書》，指大陸對台進行軍事準備，聲稱將打造「堅實、強韌」防衛戰力，以達成固守目標。國防部長邱國正稱有能力抗衡大陸，鼓動國軍官兵死戰到底。今天（11月25日）下午，大陸國防部舉行例行記者會，大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校表示，民進黨當局勾連外部勢力，進行謀「獨」挑釁，搞對抗沒有出路，「以武謀獨」更是死路一條。

吳謙表示，台灣是中國的一部分，哪裡來的什麼「國防報告書」？一段時間以來，民進黨當局謀取政治私利煽動兩岸對立，肆意勾連外部勢力，頑固進行謀「獨」挑釁，這些倒行逆施嚴重損害台灣同胞福祉，嚴重破壞台海地區和平穩定，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。

吳謙表示，大陸正告民進黨當局，搞對抗沒有出路，「以武謀獨」更是死路一條。祖國統一不可阻擋，螳臂當車不自量力。中國人民解放軍全時待戰、隨時能戰，將以雷霆之勢挫敗任何「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。