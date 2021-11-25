受到大陸政府加強監管各行業影響，陸股2021年以來跑輸其他新興市場。外電報導，在大陸股市受到經濟放緩、科技監管和房地產行業違約風險上升的打擊下，對陸股（Chinese equities）有敞口的海外股票基金將創下三年來最疲弱的表現。

上證指數25日收跌0.24％至3584點，自2021年以來累計上漲2.32％。深成指25日收跌0.4％至14827點，回到2021年初水準（1月4日收報14827點）。

路透24日報導，路孚特Lipper數據顯示，2021年以來，專注於大陸的海外股票基金平均下跌9.2％，這類基金在2020年、2019年的回報率分別為47.1％、33.3％。其中，「ProFunds UltraChina ProFund;Investor」、「BCAP China Technology」、「TMB China Opportunity」、「MTF TR（E）Bluestar China Internet Software（4D）」，2021年以來的跌幅均逾25％。

投資研究機構晨星（Morningstar）報告指出，在大陸收緊資金來源後，重大監管改革與一些大型房地產開發商的潛在違約情況相衝突。此外，大陸的監管整頓措施打擊大型電商平台和教育企業。因此，專注於大中華區的基金出現大跌的情況並不令人意外。