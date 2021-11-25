對於衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花，前民進黨立委郭正亮各給了四字評論，並認為這三人沒救了！

經濟部長王美花。(圖/本報資料照)

經濟部長王美花24日在第3場公投意見發表會表示，莫德納疫苗和萊豬同樣都是美國FDA認證安全無虞，有了科學證據，怎麼能說美國萊豬有食安疑慮，「說人家有毒」？

另外，王美花說，一旦反萊豬公投案通過，不僅對台美關係有很大的負面影響，也高度衝擊加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的可能，王美花說：「選擇成為國際孤兒，這是我們要的嗎？」

郭正亮25日在《新聞大白話》表示，王美花對FDA也不太了解，FDA通過的藥台灣很多都沒有准，台灣都有考慮到自己的實際狀況。

至於經濟部，郭指出，有些單位比較重要，譬如工業局、技術處、國貿局，甚至中小企業處，都會接觸實際產業面，沈榮津就非常適任。王美花大概是經歷最弱的，跟基層有點脫節，對經濟各種議題並不熟悉，跟產業人脈也不熟。產業界也會覺得統合功能不見了，她有沒有能力別人一看就知道！

衛福部部長陳時中。（本報系資料照）

郭正亮也評論三位部會首長，王美花叫「愛莫能助」，陳時中叫「死不認錯」，陳吉仲叫做「死愛當官」。

農委會主委陳吉仲。（李柏澔攝）

郭正亮質疑，一個教授當初說死也不讓萊豬進來，現在又怎麼說？綠營這麼多朋友也沒有像他轉變這麼極端的！除了「死愛當官」沒辦法解釋了！他認為這三個人真的沒有救了！