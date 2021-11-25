柯震東大讚片中愛犬阿魯值得1座金馬獎。（傳影提供）

九把刀同名暢銷小說改編的愛情奇幻片《月老》24日上映，首日票房飆破700萬台幣，成為今年的國片冠軍，讓整日狂跑7場映後的演員群柯震東、宋芸樺、王淨、馬志翔直呼雖身體累卻相當開心，導演九把刀非常感謝觀眾進戲院支持。

導演九把刀映後場大讚宋芸樺、王淨、馬志翔演技強大，故意逗弄好友柯震東，讓對方急問：「那我呢？」九把刀搞笑回：「喔喔！對，柯震東小時候演得超好，當那個小阿綸（片中角色名）聽到長大就是什麼事情都會變來變去的時候，演技超優秀！」引起全場觀眾大笑。片中也有尬一角的柯爸、柯媽昨也為兒子加油打氣特別包場，柯媽事後感性喊「看完這部電影我更確定1件事，就是我願意愛你1萬年」。

另外一位演技超強大演員就是飾演宋芸樺與柯震東一起長大的狗狗阿魯的Akita，也是九把刀能夠寫出《月老》劇本的終極原因。片中阿魯精準的演技完全是全片的哭戲擔當，狗狗阿魯被柯震東譽為神犬：「印象最深刻的就是第一場戲，也就是我被雷擊相當具戲劇性的場景，不知道為什麼他真的會知道鏡頭在哪裡，表現也非常穩定，很值得一座金馬獎！」

映後也有觀眾問到：「為何可以從胸口拉出一條紅線？」導演就請柯震東回答：「因為當初劇本設定第一條紅線哪裡來的？其實就是織女用生命去換來的，所以在片中有一堆紅線幻化成織女的樣子，所以片中主角就發現可以犧牲自己去救回最愛的人！」讓現場觀眾恍然大悟。