獨立樂團草東沒有派對出道即巔峰，2015年成軍就入圍金曲多項大獎，對決天團五月天還大獲全勝，原定今年唱進台北小巨蛋，門票更不到一分鐘就售罄，令樂迷十分期待；豈料，10月底樂團26歲鼓手凡凡（蔡憶凡）在防疫旅館輕生，團員們在沉澱近1個月，今（25）日宣布取消演唱會，坦承「眼下我們還需要時間」。

草東沒有派對在2012年成軍，他們第一張專輯就入圍第28屆金曲獎8項獎獎項，包括年度專輯獎、年度歌曲獎、最佳作曲人獎、最佳作詞人獎、最佳樂團獎和最佳新人獎；其中打敗天團五月天成為該年最佳樂團，讓他們人氣瞬間飆升，最後拿下最佳樂團和最佳新人，專輯中歌曲〈大風吹〉則是榮登年度歌曲。

今年樂迷本來滿心期待看到草東沒有派對攻蛋演唱，演唱會門票開賣沒多久就售罄，無奈遇到疫情延期；在10月30日又爆出鼓手凡凡輕生憾事，消息曝光令樂迷心碎滿地。在凡凡離開快1個月，草東沒有派對今（25）日突然在臉書宣布「演唱會取消」。

草東沒有派對透過臉書表示，這段時間他們努力消化那些難以用言語表述的情緒及混亂，不知道要多久才能適應，坦承「眼下我們還需要時間」，團員們還未能走出凡凡離開的悲痛；他們在討論多次後，決定取消《不都媽生的6.0》小巨蛋演唱會，並留下退票辦法，另外也感謝樂迷一路以來的支持，及讓大家久等很抱歉。

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