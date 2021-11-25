香港機場。／東網資料照

香港政務司長李家超率團到深圳出席第二次內地與香港疫情防控工作對接會議，他返港後表示，兩地就有序恢復通關的商議進展良好，中國國家衛健委專家認為香港已基本上具備通關條件；雙方同意按程序，就措施及落實計劃細節提交報告，之後再按需要交流意見，以盡快推進有序恢復通關的目標。

李家超表示，會上港澳辦副主任黃柳權肯定港府抗疫工作，會議氣氛積極正面，作出了深入建設性討論，就通關有序恢復取得良好進展，大陸專家認為，香港已基本具備通關條件。港府將全面準備落實有序通關，包括推出香港健康碼、口岸流程方案和人手配置。

廣東與香港兩地已同意成立專班，包括研究香港與內地健康碼的對接、轉碼及運用問題，以及研究口岸管理、聯防聯控機制等。港府方面，李家超稱已要求創科局下周公布香港健康碼推出方案，並要求食衛局立即跟進大陸專家意見，再嚴格管理落實高暴露風險人士。