反萊豬等四大公投在即，面對反萊豬聲浪依舊高漲，行政院食品安全辦公室今公布今年1月至11月，美國牛肉、豬肉進口查驗情形，截至11月22日止，今年進口豬肉量僅佔台灣總量11％，其中美國豬肉進口1779公噸，僅佔0.3％，且受理報驗263批美國進口豬肉，每批均合格，不含微量萊劑。美國牛肉部分，受理報驗計7401批，檢驗491批，1批檢出萊劑「超標」，產品均已退運銷毀。

行政院食安辦公室指出，自2012年以國際標準開放含有萊劑牛肉進口後，為維護國人食用肉品衛生安全，衛福部食藥署與地方政府衛生局多年來持續就後市場進口與國產監測及牛、豬肉品監測及抽樣，並進行含有萊劑檢驗，以確保市售牛、豬肉產品符合我國動物用藥殘留標準。

今年邊境檢驗部分，截至11月22日，美國牛肉受理報驗計7401批，檢驗491批，1批檢出「超標」萊劑，產品均已退運銷毀，合格率99.8％；其中193批「仍」含微量萊劑，佔檢驗批39.3％；此外，今年1至10月間，於各販售通路及製造端共計抽驗2029件牛肉，包括國產51件、進口1978件，1件進口牛肉檢出超標之萊克多巴胺，案內產品已立即下架回收並全數銷毀；其中412件含微量萊劑。

美國豬肉同時間受理報驗計263批，檢驗263批，合格率100％，且「每一批」均不含微量萊劑。另外，抽驗各販售通路及製造端5966件豬肉，包括國產4247件、進口1719件，合格率100％，萊劑殘留比例為0％。

依據食藥署豬肉儀表板，今年1月至11月24日進口豬肉量僅佔台灣總量11％，其中美國豬肉進口1779公噸，只佔0.3％。為強化肉品安全，食藥署已加強邊境管制抽批查驗，並於市面流通產品進行擴大抽驗，確保國人食用肉品安全。