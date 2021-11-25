金曜漢（左）傾身嘴唇靠近趙怡賢。（myVideo提供）

青春校園韓劇《學校2021》昨晚開播，由《PRODUCE X 101》選秀男團「X1」出身的金曜漢飾演平凡學生孔基俊，他首集就拋開偶像包袱，在學校體育課準備跳高，看到心儀的校園女神姜瑞英（黃寶凜星飾）在一旁觀看。他正當要奮力跳躍時卻因故分心，直衝跳高竿當場摔個狗吃屎。

劇中金曜漢為賺錢，來到青梅竹馬陳智媛（趙怡賢飾）打工的漢堡店兼職，趙怡賢卻不小心擦傷了手臂，看著女方自己換藥困難，金曜漢主動上前幫忙。其實班上傳著男方暗戀她的八卦，但趙怡賢親口否認「我們是孽緣」。金曜漢換藥時看見趙怡賢陷入2人昔日回憶便故意逗她「你喜歡我嗎？幹嘛這麼激動？」只見趙怡賢略顯慌張，此時金曜漢身體傾斜、嘴唇逼近曖昧問「那要再親一次嗎？」心動指數爆表。其實男方早在兒時曾幫女方擦藥，小趙怡賢當時忍不住，就在男方臉頰親了下去。

秋英宇飾演的鄭英周，與基俊有著不為人知的過去，他個性冷酷，轉學到校第1天，就被傳言可能是「做黑的」，讓班上同學對他敬而遠之，連趙怡賢不小心打翻膠水到他椅子上都不敢說，導致他直接一屁股坐下，要起身時只能強拉硬站，沒想到下1秒撕裂聲響徹教室，褲子當場裂開露出紅內褲與大腿，糗到不行。而他也因為兼差補充娃娃機裡的娃娃，撞見心情不好的趙怡賢，留下了女方正在抓的娃娃並安慰對方，因此在女方心中留下暖男的印象。

《學校2021》每週四、五在myVideo、LINE TV、愛奇藝國際站與韓國同步跟播。