海基會今(25)日前往金門，與金門大學陸生及校方交流座談，關懷陸生學習狀況、瞭解需求。金門縣長楊鎮浯特地出席主持晚宴，立委陳玉珍、葉毓蘭等亦到場並與陸生互動。

海基會今(25)日前往金門拜會金門大學校長陳建民，並與金門大學陸生座談。海基會副董事長兼秘書長詹志宏關切陸生招生情況、外籍生招生政策等議題進行意見交流，陸生們針對新生招生、實習、健保、小三通等政策提出意見，海基會、陸委會也就相關政策推動狀況詳細說明。

詹志宏表示，陸生平常遇到問題需要協助，第一時間先向學校反映，如果超出學校的服務範圍，可以直接和海基會反映，海基會會與相關政府部門聯繫，讓當事人得到最迅速的服務。以今年4月太魯閣號意外為例，海基會在第一時間即主動透過社群軟體和陸生聯繫，瞭解有無陸生在火車上，發現有一位陸生受傷後，海基會立即與交通部反映並提供各項協助，最後該位陸生也得到政府的補償。

他強調，陸生反映的各種意見，海基會都會和相關政府部門溝通，努力爭取。今年5月疫情爆發後，很多陸生反映希望能施打疫苗，海基會即與陸委會、衛福部轉達並持續推動，最後成功讓陸生可以在台施打。詹志宏還以小三通為例，當初經歷了10多年的努力推動，得以在20年前開放。對陸生所反映的實習、健保等各項問題，都會持續與主管機關聯繫、努力爭取，希望有一日會成功。

今日座談會除金門大學老師及陸生外，還有陸委會、金門縣政府、內政部移民署金門縣服務站、銘傳大學金門分部共同參與，共40餘人出席。明(26)日，海基會將前往關懷金門當地陸配。