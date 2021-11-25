行政院長蘇貞昌今（25日）晚間8時許，前往新北市板橋區農民公園參加立委張宏陸舉辦的公投說明會。（葉書宏攝）

行政院長蘇貞昌今（25日）晚間8時許，前往新北市板橋區農民公園參加立委張宏陸舉辦的公投說明會，由於蘇24日晚間出席活動造成汐止大塞車，板橋警分局動員人力維持交管，加上已過塞車尖峰時段，未有塞車情況發生，現場湧入近千民眾到場參加。

蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、新北市議員何博文、新北市議員王淑慧接力上台宣講，蘇貞昌表示，上任以來，政府將非洲豬瘟疫情阻絕於國境之外，阻絕新冠肺炎防疫有成，在主要國家確診數上千、上萬的同時，台灣今日本土新增0例。

此外，蔡政府近3年連年歲計剩餘、經濟逆勢成長創11年新高，明年不僅基本工資調漲，軍公教調薪幅度也達到25年來新高。

蘇貞昌表示，當時國民黨為反對美豬，甚至在國會殿堂糟蹋豬隻內臟，核四15年浪費3000億，又建在地震帶上，核安難以保障；如今的三接設計已經大幅減少面積、完全避開藻礁，12月18日一定要出來投票，投下4個不同意，讓台灣更有力。