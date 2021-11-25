中能風場成功拿到逾新台幣400億元專案融資，中能董事長王錫欽表示，簽約後預估12月融資到位，之後就發出開工通知，中能風場正式進入建置階段。預計2023年中開始進行水下基礎工程，2024年底商轉。中能另建議，開發商跟台電申請電業執照時間平均要半年，可以再精簡縮短，比照國外1、2個月。

中能風場位於彰化外海約10公里處，獲配取得300MW併網裝置容量，中鋼是大股東，占比51％，CIP(丹麥哥本哈根基礎建設基金)則占49％，等於本外合資共同開發。

中能風場昨與國內外共計20間參貸銀行完成簽約，籌資過程14個月，最後得到台銀、兆豐銀、合作金庫、中國信託、第一銀行及土銀等6家銀主辦，連同外銀等20家一同參貸。市場募集兩個月期間，不僅出現千億元認購熱潮，超額率達200％，更創下離岸風電聯貸認購新紀錄。本次保險國內自留率超過5成，也是國內離岸風電保險史上最高數字。

對於開工後進度，王錫欽說明，2023年年中會開始安裝水下基礎、基樁、海纜，到2024年Q2開始設置風機，預計年底如期進行商轉。中能表示，半年前就要同步跟台電申請電業執照，實際發電時間要看發下來速度。中能開發長暨CIP台灣區董事總經理許乃文認為，國外都1到2個月發照，認為國內申請執照時間還有檢討再精簡空間。

許乃文表示，今年疫情嚴重，很多船進來遭打亂，但已有兩年海事施工，會帶著彰芳西島的經驗值去優化，等全球疫情震盪平穩後，對準時交貨很有信心。

中能雖已簽約要把電賣給台電，但將能否有另外找客戶賣綠電機會？王錫欽表示，雖已跟台電簽訂PPA購售電合約，當然也有一些彈性，找更好的對象賣也不排除。