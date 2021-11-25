最能代表台灣的文化特色是什麼？有網友好奇詢問，有沒有什麼很台式的文化被輸出到國外？貼文引起眾多討論，沒想到網友答案一面倒，不少人直指，「珍珠奶茶」流行文化被輸出蠻多的，連外國人都愛。

一名網友在《PTT》表示，東亞各國都是文化輸出的大國，像是日本有動漫、AV、遊戲等，韓國有泡菜、舞團、韓劇，北韓輸出核子武器，蒙古有烤肉跟成吉思汗，連大陸用語「幼兒園」、「視頻」、「顏值」等都已在台灣流行，好奇台灣怎麼什麼文化輸出都沒有，想詢問有沒有什麼很台式的文化輸出國外？

貼文一出引起熱議，沒想到網友答案一面倒，紛紛回應「不是有珍奶嗎？」、「珍奶啊」、「珍珠奶茶啊」、「珍奶10-20年前流行文化輸出蠻多的吧」，不少人認為，珍珠奶茶、烏龍茶、雞排，這些都算流行文化的一種，連外國人都超愛。

除此之外，還有人留言「用愛發電跟登大郎都在對面很紅」、「20年前台灣電視劇和歌手應該紅遍東亞吧」、「宮廟文化」、「8＋9文化」、「詐騙啊」、「抄襲文化」；還有網友無奈感嘆「因為只會抄襲啊，文創餐廳就抄日本，海邊就抄峇里島、泰國，毫無創意可言」。