新北市板橋警分局為提昇社區巡守隊員協勤技能，特別於今（25日）辦理「110年守望相助隊任務訓練」。（板橋警分局提供）

新北市板橋警分局為提昇社區巡守隊員協勤技能，特別於今（25日）辦理「110年守望相助隊任務訓練」，召集轄區各守望相助隊員辦理講習，分享執勤經驗、熟悉執勤技巧，提升隊員執勤安全，局長黃宗仁親臨訓練會場慰勉並且開心的與大家分享。

黃宗仁說，新北治安在遠見雜誌2021年治安面向評比中勇奪六都第一名的喜訊，並於會中頒發榮獲守望相助評核績優之單位自強里、大豐里、福祿里、溪北里等4個里及公開頒獎表揚隊長呂春蘭、葉中正、隊員賴建鴻、詹自定、李汪營、楊文誠、吳金榮等人，其等均在執勤時協助警方查獲各類刑案、處理事故及預防犯罪發生，對社區治安的努力與付出貢獻良多。

大豐里守望相助隊隊長張錦堂表示，犯罪型態日新月異，此次任務講習不僅讓隊員們瞭解層出不窮的犯罪手法，也教授隊員學得更多執勤技能及逮捕技巧，讓隊員執勤時能確實保障自身及民眾安全，同時也對巡守隊員犧牲個人休息時間投入社區巡守工作，協助警方維護治安、交通並積極參與各項警政業務的推動表示敬佩與感謝，不但凝聚了社區民眾的向心力，提升社區治安、人人有責的認同感，也讓社區生活更加安全、美好。

板橋警分局長劉炯炫表示，治安及交通的維護除了靠員警努力不懈外，更有賴於這數百位巡守隊員共同加入、一起維護，尤其守望相助隊更能深入鄰里，發揮犯罪預防的最大成效，絕對能為民眾提供最安心、最安穩的生活環境。