林靜儀反嗆：我覺得你是在發表意見

台中市立委補選參選人林靜儀25日出席活動時，反嗆一名記者「你是在問問題，還是發表意見」，對此，有媒體人分析，林靜儀可能不小心犯大錯了！

台中市立委補選參選人林靜儀25日出席沙鹿社區活動時，面對媒體提問大多侃侃而談，不過，上午卻出現小插曲。一名記者說「近來全國治安問題、物價上漲、疫苗及萊豬問題」，林不僅立刻打斷他，接著反問對方「你是在問問題，還是發表意見」，現場相當尷尬，大家面面相覷。

對此，媒體人在其臉書《文翔政論》分析，林靜儀可能不小心犯大錯了。因為地方記者沒在跟你講顏色跟立場的，也沒在跟你抗中保台的，這裡就是交情跟關係！

《文翔政論》披露，地方的記者，藍媒也能很綠，綠媒也能很藍；有些地方的記者，背景就剛好是當地某家族你也不知道，一個台北人不知道的地方媒體，可能背後是在地的大咖，你也不知道。

並且，有些地方人手不足，記者間的代班方式是跨公司合作的，比如今天三立記者休假，中天記者可能會幫忙拍、幫忙訪，所以你去電一個拿著中天麥克風的人，搞不好他是綠媒來幫忙頂班，你也不會知道。

《文翔政論》直言，自己在地方的時候都很尊重地方的電視台大哥，因為實在不知道你惹上的將會是什麼。

《文翔政論》強調，如果惹到這些地方記者，要團結封殺聲音也不難，林靜儀要去地方參加補選，沒有總統大選的主舞台庇蔭，當然得靠地方實力，比地方服務，不是一副下去吵架的樣子。