大陸通訊巨頭華為受美國制裁影響，導致手機業務不斷萎縮，美國購物旺季即將來臨，華為美國在推特（Twitter）上應景發文，響應黑色星期五特惠，所有手機一律打100%折扣；但事後在底下留言表示，「這只是個玩笑，我們無法在美國販售任何產品」。

從美國前總統川普執政以來，不少大陸知名企業都被美國商務部列入貿易黑名單，華為自2019年開始被列入實體清單，遭受美國制裁打擊多年，美企禁止輸出美國技術和產品給華為，包含手機零組件、晶片等，導致華為手機業務大受打擊，市占率也大幅衰退。

美國黑色星期五即將登場，為感恩節過後的星期五，往往人們會在結束感恩節的聚餐後，前往購物中心、百貨等商家大肆血拚，網購交易也是絡繹不絕，商家為響應黑色星期五購物旺季，也會推出折扣促銷增加買氣，也因此黑色星期五被視為每年零售業者的銷售旺季。

OK, everyone. It's just a joke. We can't sell anything in the USA 😭😭😭 #ReadyWhenYouAre — HuaweiUSA (@HuaweiUSA) November 22, 2021

隨著黑色星期五如期將至，受制裁多年的華為美國在推特上發文， 「黑色星期五特惠！所有在美國販售的手機全部享有100%折扣」；不過隨即在底下留言澄清，「好吧大家！這只是個玩笑，我們禁止在美國販售任何產品」，並在文末附上3個哭臉。

貼文曝光後，不少網友為華為抱屈，「無法理解為什麼你們會在美國被禁止販售」、「對，美國政府不允許華為販售任何產品，太荒謬了」、「替華為感到難過，也為美國顧客感到難過，他們無法享有全世界最好的智慧型手機」、「Mate 20 Pro是我用過最好的手機」。