71歲資深港星譚詠麟，近日捲入桃色風波，遭男網友控訴他和自己女友發生關係，即使他透過公司聲明澄清，揚言會採取法律行動，但對方似乎仍不願罷休，曬出他脫褲背影照表示「奉陪到底」，而現網路更流傳疑似是和譚詠麟有不正當關係的女主照，對此，她本人也出面回應。

有網友在影音平台發布貼文，雖然沒明指譚詠麟，但內容很明顯就是在講譚詠麟的桃色風波，而他還附上一張女子照片，很容易讓人對號入座，認為她就是被指和譚詠麟發生關係的當事人，引起熱議。

動漫博主捲入譚詠麟桃色風波，發文駁斥。(圖／翻攝自微博)

對此，照片女主也在微博發文澄清，「輪到我了？造謠一張嘴呵呵呵。這些垃圾行銷號掌握了流量密碼，找不到女主就製造一個女主，真行」，她也要求對方刪掉視頻並發個澄清，她也非常感謝來通知她被盜圖的朋友，「不然發酵開以後真的很難收場。」

據悉，這名莫名捲入譚詠麟桃色風波的女子是動漫博主， 喜歡cosplay，常在微博分享性感美照，擁有超過33萬的粉絲，從她的簡介看來她今年才19歲，和爆料者稱女友23歲的年紀不符。

這名動漫博主長相甜美、身材火辣。(圖／翻攝自微博)

微博網友「悲傷牛肉麵」前天發文，指控譚詠麟和他23歲女友發生關係，而女友還是他的粉絲，痛批譚詠麟道德敗壞、藝德缺失，之後譚詠麟經紀公司發聲明駁斥，稱一定會採取法律行動，該網友也不罷休，再曬出譚詠麟脫褲照，表示「前女友已向我坦承一切」，並強調自己會對發布的一切內容負法律責任。