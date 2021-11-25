近年來台海情勢隨著中美關係緊繃而升高了戰爭的危機感，各種政策與傳言都讓許多民眾猜測是否大陸即將對台動武以完成統一大業。有些謠言甚至還勞動大陸國防部發言人出面闢謠，網民們也對這種情況議論紛紛，各種西方陰謀論傾洩而出，但也有許多人認為，對台動武還用不著召回退伍軍人，如果現役300萬解放軍還不夠，那這仗也不用打了。

大陸國防部25日下午記者會上有記者提問稱，「一段時間以來，涉兩岸輿情熱度很高。我們注意到，個別網路平臺流傳所謂退伍老兵『召回應戰』的短信，軍隊權威媒體進行了闢謠。請問發言人對此有何評論？」

大陸國防部新聞局長兼發言人吳謙大校稱，網路並非法外之地，個別網路平臺炮製這種涉軍謠言，是極不負責也是違法的。（圖／環球網）

大陸國防部新聞局長兼發言人吳謙大校答稱，「我們注意到，上述謠言出現後，軍隊有關媒體第一時間予以闢謠。在這裡，我想強調兩點：第一，謠言止於智者，希望大家不信謠、不傳謠，通過正規管道瞭解軍事資訊。」

吳謙接著說，「第二，『兵者，國之大事』，網路並非法外之地，個別網路平台炮製這種涉軍謠言『蹭熱度』、『瞎關聯』、『亂解讀』，是極不負責的，也是違法的。」

就像不久前商務部發通告建議民眾儲備生活物資引發對台開戰聯想一樣，召回退伍老兵準備應戰的話題相信的人也不多，但在網上仍引來非常熱烈的討論。網友在吳謙闢謠的新聞下留言回應稱：「打台灣用不著召回退役老兵，打世界大戰還差不多」、「不打世界大戰，光是解放臺灣，小菜一碟，用不上退伍軍人上戰場啊！」、「這是1450水軍幹的吧」、「一有風吹草動，謠言捲土重來」。

有些可能是退伍兵的網民表示，「雖然一直希望徵召，但也知道，真正徵召我們的時候，代表離失敗不遠了，問題，現在哪個國家還能讓中國失敗？」

有些網友直接點出美國說，「笑死人了，這種謠言居然也有人信，合著解放軍現役的300多萬人打的差不多了，都已經要退伍預備役開始補充了，那這個世界早就打翻天了」、「300萬PLA打光…那怕是和美國同歸於盡的節奏」、「就你這種非黑即白的對美觀點我就知道你不配談歷史觀」、「你這種動不動就給人扣帽子的行為就蠻像美國那種政治環境培養出來的」、「還有這種歷史觀。這都是和@美國駐華大使館學的吧」。