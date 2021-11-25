副總統賴清德今出席「110年度體育推手獎表揚典禮」時表示，希望台灣的企業都能夠鼓勵員工運動，訂定獎勵制度，讓員工在公司服務的期間，能夠有運動時間，因為員工的身心健康就是公司的資產。

副總統致詞時指出，今年夏天對台灣許多人來說應該相當難忘，因為台灣的運動健將在國際體壇張力最強的奧運賽事上，勇奪二金四銀六銅的佳績。得到獎牌，全國民眾莫不歡欣鼓舞，但選手們勇敢拼搏及永不放棄的精神更令大家感動。

他說，體育健兒能有這樣的成就，除了每一位選手本身的天賦、苦練，及背後教練、後勤團隊的資源以外，體育推手們更是功不可沒，因此他今天非常榮幸受邀參與盛會，並且代表蔡總統向大家表達感謝，謝謝大家出錢出力，讓台灣的運動選手得以無後顧之憂。

副總統指出，從這次的運動賽事不難看出，體育其實是許多年輕人追逐夢想的園地，很多運動選手希望在體育賽事上為自己的城市、國家爭光，同時成就自己一生的光榮。

他說，體育在台灣能超越黨派並凝聚國家力量，更是台灣走進國際社會，讓國際社會可以看到臺灣的重要工作。此外，體育也代表和平，他也期望能有更多企業共襄盛舉，進一步與政府共同推動台灣的體育發展。

他也期許有更多企業組織運動隊伍，不管是棒球、籃球、排球，或是其他賽事，這不僅對提升台灣整體體育運動有莫大的幫助，同時也是公司行銷非常好的方法。

副總統說，他期待未來有更多企業投注更多力量，支持表現優異的選手，讓選手在國際賽事上面能夠無後顧之憂，盡情表現、發揮，爭取最好的成績，就像這次的東京奧運一樣。

副總統強調，支持優秀選手，政府絕對責無旁貸。他在行政院長任內，除核定「2020東京奧運黃金計畫」，也為了協助解決選手的就學、就業問題，核定教育部「優秀運動選手輔導方案」，10年共投入64億元。他希望能透過公私協力的方式，共同照顧運動選手、推廣國家運動風氣，將台灣打造為一個活力的國家，同時也讓國際社會看到台灣運動的實力，從而能夠更加跟台灣站在一起。